De Rossi: Mancini, giorno triste calcio

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Sicuramente provo un grande dispiacere perché quando un giocatore dalla sua gioventù gioca per una sola squadra nella sua carriera questa è una cosa particolarissima. È un giorno triste perché non succede spesso nel calcio". Lo dice il ct della nazionale, Roberto Mancini, parlando dell'addio alla Roma di Daniele De Rossi. "L'ho sempre considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo e lo volevo al Manchester City - ha rivelato Mancini a margine della cerimonia di consegna del Premio Beppe Viola al Salone d'Onore del Coni - quell'anno ho pensato che poteva essere il giocatore adatto per noi. Ma non ce l'abbiamo fatta perché lui valeva la maglia della Roma addosso ed è stato impossibile".