(ANSA) - ROMA, 14 MAG - La conferenza stampa di Daniele De Rossi a Trigoria si è conclusa con un toccante abbraccio tra il centrocampista e i compagni di squadra, presenti al completo e con indosso una maglia speciale della Roma con sulle spalle il simbolo dell'infinito. "Il 27 maggio (giorno successivo all'ultima di campionato col Parma, ndr) vado in vacanza, una cosa che mi è mancata, ho un gran bisogno di non pensare al calcio anche se poi devo trovarmi una squadra - ha concluso De Rossi -. Mai in Italia? Vediamo... è una cosa completamente nuova per me, ne devo parlare con la mia famiglia, col mio procuratore e con me stesso".