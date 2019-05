Coppa Italia:De Siervo,entusiasmo finale

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Il successo nella vendita dei biglietti dimostra come il pubblico abbia accolto questa finale di Coppa Italia un po' come le semifinali di Champions. C'è grande entusiasmo, ci sono due squadre che hanno giocato il calcio più bello quest'anno e siamo contenti che sia una finale inedita". Così l'amministratore delegato della Lega serie A, Luigi De Siervo, a margine di un evento di Dazn nell'ambito di "Aword", organizzato dalla stessa Lega all'Ara Pacis.

"C'è grande fermento anche perché abbiamo voluto costruire intorno una serie di eventi come questo - ha proseguito De Siervo - ma lo spettacolo più grande sarà all'Olimpico con un bellissimo pre-partita, con tante sorprese, e la cerimonia finale". "Sono fiducioso che tutto vada bene anche sotto il profilo dell'ordine pubblico - ha proseguito -. Ci sono duemila poliziotti e credo che le istituzioni abbiano tutti gli strumenti per far bene in armonia con le tifoserie. Penso a una grande festa di sport e non temo davvero niente".