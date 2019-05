Coppa Italia: Atalanta arrivata a Roma

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 14 MAG - L'Atalanta, che domani sera allo stadio Olimpico sfiderà la Lazio nella finale di Coppa Italia, è a Roma. Gasperini ed i giocatori sono sbarcati alle 15.20, da un volo charter, all'aeroporto di Fiumicino. I bergamaschi, sotto l'occhio delle forze di polizia, sono poi saliti sul pullman societario, nerazzurro, all'esterno del Terminal 1 partenze, che ha lasciato allo scalo romano pochi minuti dopo. Diversi i curiosi, tra passeggeri ed operatori aeroportuali, che si sono fermati a riprendere con telefonini l'arrivo della squadra e non è mancato l'incitamento di alcuni di chiara fede romanista. Alcuni argentini hanno richiamato a gran voce "Papu" Gomez che, sorridente e sorpreso, si è fermato con loro per dei selfie e per ricevere degli incoraggiamenti.