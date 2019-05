Roma, il dolce risveglio di Florenzi

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Per Alessandro Florenzi è dolce il risveglio all'indomani del successo sulla Juventus che porta anche la sua firma. "Noi siamo la Roma" scrive sui social il terzino giallorosso allegando al post una foto dell'esultanza successiva alla rete che ha sbloccato la partita dell'Olimpico, in cui è arrampicato sulla balaustra che separa il campo dalla tifoseria assiepata in Curva Sud. Il post pubblicato da Florenzi su Twitter e Instagram raccoglie poi numerosi commenti relativi anche al battibecco avvenuto con Cristiano Ronaldo prima del gol in pallonetto del romanista. "Troppo basso per parlare, ma non per segnare. Hai saputo dare la risposta migliore a una spiacevole provocazione" scrivono ad esempio alcuni tifosi in maniera ironica per rispondere al gesto del campione portoghese che ha mimato la bassa statura dell'avversario al momento della discussione sul campo.