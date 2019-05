Red Bull Neymar's Five, due pass da Roma

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Sono stati oltre 150 i ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che domenica 12 presso il Centro Sportivo Flaminio Real hanno preso parte ad una delle tappe del Neymar Jr's Five 2019, il torneo di calcio a 5, organizzato da Red Bull e giunto alla quarta edizione. Alla tappa della capitale la vittoria del torneo maschile è andata, per il terzo anno consecutivo, al team Everton. In quello femminile, invece, sono le ragazze del team Ultime a trionfare.

Entrambe le squadre vincitrici torneranno in gara sabato 8 giugno, a Milano, per la finale nazionale che decreterà chi volerà in Brasile per la finale mondiale. Quest'ultima è in programma presso l'Instituto Projeto Neymar Jr di Praia Grande (San Paolo) a luglio. Qui oltre a giocarsi la possibilità di vittoria, i campioni nazionali vivranno anche l'emozione di incontrare dal vivo la stella del Psg, Neymar Jr. Prossime tappe di qualificazione in programma sabato 18 a Bologna, Torino, Napoli e Milano.