Giorno di Finali,allo stadio a piedi

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Una giornata di finali il prossimo 15 maggio a Roma con la finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio, e quella della 76^ Edizione degli Internazionali di Tennis. Per questo motivo la Questura ha predisposto la chiusura di alcune strade attorno allo stadio Olimpico e al complesso del Foro Italico che dovranno essere raggiunti a piedi. Vista l'elevata affluenza ai due eventi sportivi la Questura ha previsto flussi dedicati: in particolare per la finale di Coppa Italia i tifosi laziali potranno raggiungere lo Stadio Olimpico dal lato nord provenendo da Ponte Milvio dove sarà previsto il divieto di circolazione delle auto. I tifosi dell'Atalanta che viaggeranno con pullman e autovetture entreranno dal casello autostradale Roma nord proseguendo per il Gra fino a Lungotevere della Vittoria. Da lì lo stadio potrà essere raggiunto a piedi in pochi minuti. Previsto il divieto del consumo di bevande in vetro.