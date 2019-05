Open Bnl: impresa Sinner,va al 2/o turno

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Impresa al Foro Italico del next gen azzurro Jannik Sinner, che conquista il secondo turno degli Open Bnl di Roma battendo in tre set in rimonta lo statunitense Steve Johnson, numero 59 Atp. Il 17enne altoatesino, perso il primo set per 6-1, ha vinto il secondo con lo stesso punteggio e nel terzo si è imposto 7-5 dopo aver recuperato da 2-5. Al prossimo turno, Sinner (n.262 al mondo), affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie n.8 del torneo.