Clericus Cup, Collegio Urbano ai quarti

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il giorno dopo l'udienza con il Papa in Vaticano per i 75 anni del Csi, la Clericus Cup, il Mondiale pontificio promosso dal Centro sportivo italiano conosce l'ottava ed ultima qualificata ai quarti di finale in programma sabato 18 maggio. È il Pontificio Collegio Urbano a passare il turno, pur sconfitto dal Mater Ecclesiae 6-5 ai rigori, dopo un 3-3 ricco di emozioni. Dal dischetto arriva il 'buon pastore' di giornata: Eduardo Di Maio, portiere brasiliano del Mater Ecclesiae, che prima si incarica di calciare e segnare l'ultimo tiro dagli undici metri e poi, in porta, bloccare il tiro di Avivi. Vince il Mater Ecclesiae, che esce a testa alta dedicando la vittoria al suo ex allenatore Felice Pulici. "La lotta con gli avversari, nelle competizioni sportive, è sempre definita "incontro", e mai "scontro", perché alla fine, sebbene sia meglio vincere, in un certo senso si vince entrambi" aveva detto in un passaggio il pontefice ieri. Domani i sorteggi dei quarti di finale.