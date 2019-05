Tudor, ci giochiamo salvezza a Frosinone

(ANSA) - UDINE, 11 MAG - "Ci giochiamo la salvezza a Frosinone e ne siamo consapevoli". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Igor Tudor nella consueta conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa del Frosinone, gara fondamentale per l'obiettivo di permanenza in serie A, contro un avversario ormai retrocesso. Ma guai a sottovalutare l'avversario. "Se andiamo là pensando che sono già in serie B e non giochiamo al 100% succede un disastro". Il tecnico è consapevole che "ci aspetterà una partita non semplice. Quando giochi contro il Frosinone è una gara diversa da quelle con Inter o Atalanta, ma la chiave è sempre continuare sulla strada della giusta concentrazione e dell'intensità a mille". In due parole: "essere compatti e aggressivi". "Spero che questa condanna alla retrocessione pesi al Frosinone, ma non mi aspetto nulla da nessuno. Abbiamo tutto nelle nostre mani, andiamo con le nostre qualità a giocarci la partita al 100%".