M5S punta su emendamenti per'Salva Roma'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Sta per partire un confronto nel M5S sugli emendamenti da presentare in commissione parlamentare bilancio e finanze per il cosiddetto 'Salva Roma'. Ad annunciarlo il vicecapogruppo del Movimento alla Camera Francesco Silvestri. Che interpellato sull'SOS del commissario per il debito storico di Roma Alessandro Beltrami, risponde: "Nulla di nuovo. Quello era un primo passo fatto per essere completato in Parlamento. Gli emendamenti saranno votati nella commissione bilancio e finanze che si riunirà sul tema probabilmente dopo le Europee". "L'architettura è quella che è stata presentata inizialmente e resta il nostro obiettivo. Si dialogherà con la Lega per sciogliere i dubbi tecnici ma senza rinunciare all'architrave", spiega Silvestri.