'Il parco che non c'è' di Roma Est una discarica abusiva

Una cava dismessa, un cantiere sotto sequestro, immondizia ovunque, e un ammasso di cubi di pietra giganteschi a forma di piramide monca totalmente abbandonati.

Quello che molti chiamano 'Il parco che non c'è', o 'parco dell'oblio' nel pieno del quadrante est di Roma, oggi non è che una discarica a cielo aperto che si estende per ettari ed ettari da via di Portonaccio fino a Viale Palmiro Togliatti e oltre.

Tra una discarica e l'altra, spuntano orti coltivati abusivamente, dissesti morfologici, e chissà quanto altro ancora sommerso dalla vegetazione selvatica che ha lentamente ripreso possesso dei luoghi dopo la chiusura del cantiere Tav Roma-Napoli. Sotto questa zona verde, infatti, c'è un tunnel attraversato da Frecciarossa e da Italo in uscita ed entrata nella Capitale.

L'attenzione sulle condizioni dell'area è emersa durante la prima giornata di esplorazioni dirette di 'Negentropia, avere cura del selvatico a Roma Est' un progetto di divulgazione scientifico e culturale promosso dall'associazione Stalker/NoWorking, di Roma, in collaborazione, tra gli altri, del Forum Territoriale Parco delle Energie, del Dipartimento di Architettura di Roma Tre e parte del programma di Eureka! Roma2019 promosso da Roma Capitale e realizzato in collaborazione con la Siae.

