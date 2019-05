"A Coppa Italia penseremo dopo Cagliari"

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Penseremo alla finale di Coppa Italia solo da sabato sera. Ci stiamo ancora giocando tanto, non ho il tempo di pensare ad altro se non alle gare che ci attendono, abbiamo ancora tanto da fare, vogliamo chiudere la stagione al meglio". Lo dice il tecnico Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta di Cagliari.

"Siamo ottavi, vogliamo migliorare la nostra classifica, pensiamo solo alla prossima sfida, dobbiamo tenere viva la possibilità di centrare l'Europa dal campionato", ha proseguito l'allenatore biancoceleste, che è anche tornato sull'ultima sconfitta con l'Atalanta: "Abbiamo perso una gara importante ma abbiamo la fortuna e la bravura di giocarci ancora tanto, le finale vengono conquistate e non regalate", ha affermato Inzaghi, anticipando che domani il portiere Strakosha "non è convocato, domani giocherà Proto. Domani Milinkovic non ci sarà, vedremo per mercoledì".