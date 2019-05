Zingaretti, Pd tornerà a Casal Bruciato

(ANSA) - ROMA, 9 MAG -"A Casal Bruciato riapriremo la sezione del Pd. Non si può andare in questi quartieri solo quando esplode la protesta, come ha fatto pure giustamente la sindaca Raggi; bisogna starci 365 giorni all'anno, tornare nei luoghi dove la vita, se non ci sono politica e servizi, può provocare questi istinti". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti a Corriere della Sera Tv parlando delle violenze contro la famiglia bosniaca rom a Roma.