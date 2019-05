Raggi, rifare impianto metro Repubblica

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Alla stazione metro di piazza della Repubblica "inizieranno a breve i lavori". La ditta costruttrice delle scale mobili Otis "ha finito le ispezioni e anche in questo caso ha rilevato che la ditta incaricata della manutenzione aveva lavorato male e ci sarà da rifare completamente l'impianto. La sicurezza prima di tutto". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi che oggi è tornata a tenere la diretta su fb in cui risponde alle domande dei cittadini. "E' stata riaperta Spagna. Siamo molto dispiaciuti per i disagi e anche molto arrabbiati - ha proseguito Raggi - perché abbiamo visto che i lavori di manutenzione fatti dalla ditta incaricata da Atac, ce lo ha confermato il Tribunale, erano fatti male: riparazioni con fascette del ferramenta, ponti elettrici fatti male. Questo ha determinato che Otis ha rifatto tutto. Su Repubblica stiamo ancora lavorando; Barberini è ancora sotto sequestro della magistratura e non possiamo ancora intervenire".