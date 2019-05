Operazione contro Casamonica, 22 arresti

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Altro duro colpo dei carabinieri ai Casamonica. E' di 22 arresti, tra cui appartenenti alla famiglia, il bilancio di una nuova operazione in corso.

Accertata l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba a Roma. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. I carabinieri stanno eseguendo gli arresti (21 in carcere e uno ai domiciliari) a Roma, Trapani, Foggia, Voghera, Paola, Nuoro e Tornimparte (in provincia dell'Aquila). Si tratta di un'indagine dei carabinieri che da gennaio 2017 ha consentito di accertare l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, strutturata su un gruppo criminale a connotazione familiare che operava principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba a Roma.