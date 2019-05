Coppa Italia:Lotito,speriamo colpo coda

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Io mi sento di dire che questa è una squadra che può competere alla pari con tutti. Ad oggi purtroppo abbiamo una posizione in classifica che non rispecchia le nostre reali qualità. Mi auguro il colpo di coda finale di Coppa Italia". Lo dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito in un'intervista a Lazio Style Radio, in un passaggio sulla finale del 15 maggio contro l'Atalanta. "Sono onorato di poter rappresentare questa società - fa inoltre sapere Lotito - Siamo partiti con un fatturato di 86 milioni di debiti. Oggi è una società forte economicamente. Sono stati fatti tanti investimenti ai campi sportivi. Ora la Lazio è un club appetibile per i giocatori. Una grande famiglia che può vedere al futuro senza la paura di non esserci domani".