Aggredita in rapina, muore in ospedale

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Spinta a terra da due ladri, nel corso di una rapina in casa, un'anziana di 89 anni è morta il giorno dopo in ospedale. E' accaduto domenica sera a Roma, a Montesacro. L'allarme è scattato quando due uomini sono stati visti calarsi dal secondo piano per poi scappare in auto. L'anziana è stata soccorsa e portata in ospedale in codice giallo, per un trauma cranico e una ferita alla testa, ma il giorno dopo è morta. E' caccia ai due ladri.