Stadio Roma: Pallotta, a Comune importa?

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Ho inviato da Boston importanti membri dello 'Stadio della Roma' sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli". Così il presidente della Roma, James Pallotta, attraverso il profilo Twitter ufficiale del club giallorosso. "Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro non sono così importanti - prosegue il tycoon americano -. Se i tifosi vogliono lo stadio, devono sollecitare un intervento".