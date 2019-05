Nomadi: catena solidarietà, oggi sit-in

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Catena di solidarietà per la famiglia nomade assegnataria di una casa popolare in via Satta a Casalbruciato, alla periferia est di Roma, oggetto di proteste da parte di abitanti e militanti di Casapound. Dopo il sit-in di ieri da parte di movimenti e Asia Usb è stato lanciato un nuovo "presidio solidale" alle 16 nei pressi dello stabile. "A Casal Bruciato c'è una famiglia in trappola. E noi con lei. La nostra civiltà con loro" sottolineano gli organizzatori. "Doveva essere la loro nuova casa, si è trasformata in una gabbia - aggiungono - Una bambina ha avuto un attacco di panico, a due è venuta la febbre. Hanno paura, per ore non hanno chiuso occhio e neppure toccato cibo". E sempre oggi pomeriggio è in programma una manifestazione di Casapound a pochi metri di distanza.