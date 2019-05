Lega Pro: Ghirelli, via alla svolta

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Basta parlare del passato. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle con grande sofferenza in tutti questi mesi, ora vorrei che si potesse cominciare a parlare di nuove cose. Ci sono i play off da domenica, l'inizio della svolta": così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ha assistito al ritorno di Coppa Italia tra Viterbese e Monza e vinta 1-0 dai laziali che si aggiudicano il trofeo. "Vorrei che si cominciasse a utilizzare parole positive come stadi festanti dove si possa giocare con un clima diverso, più gioioso - sottolinea -. E' uno dei nostri grandi obiettivi. Il pallone che torna al centro del campo, che regala emozioni, con spalti pieni dove sventolano le bandiere". Proprio come oggi, dove allo stadio Rocchi di Viterbo c'era il tutto esaurito. "Il prossimo anno dovrà essere all'insegna della regolarità, quella che ci è mancata purtroppo quest'anno, lasciando fuori le aule dei tribunali. Al centro di tutto il pallone con nuove regole e sostenibilità economica" conclude Ghirelli.