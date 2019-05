La gattara: “Salvate i gatti della Porta Alchemica di Roma”

Rischia di sparire una storica colonia di gatti, oggi sono 45, che vive all’ombra dell’area monumentale della Porta Alchemica, conosciuta popolarmente come Porta Magica, e dei cosiddetti Trofei di Mario di Roma, all’interno del parco pubblico di Piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino. Il parco è attualmente interessato da lavori di riqualificazione che, a detta degli architetti del dipartimento Ambiente di Roma Capitale, prevedono anche il restauro, la pulizia e la riqualificazione dell’area monumentale,

I 45 gatti vivono grazie alle cure della gente del quartiere e sono protetti da una disposizione dell’Asl Roma Uno che li ha anche censiti. La loro casa è questa monumentale struttura laterizia denominata fin dal Medioevo "Trofei di Mario", per la presenza dei due trofei marmorei, oggi collocati sulla balaustra del Campidoglio, erroneamente attribuiti a Caio Mario per le vittorie sui Cimbri e i Teutoni. L'edificio è in realtà una fontana con funzione di castello di distribuzione dell’acqua, costruita dall’imperatore Alessandro Severo nel 226 d.C. Oggi questo monumento è colmo di immondizia visibile solo scavalcando le mura esterne come documenta questo servizio-video

La colonia di felini è seguita, in particolare, da oltre mezzo secolo da Giovanna Fiorentini, 80 anni, che ha ereditato questo amore dalla madre Lina morta 25 anni fa. Oggi Gianna teme che, con i lavori di riqualificazione della piazza e dell’area monumentale, la colonia possa essere dispersa e lancia un appello video.

(martino.iannone@ansa.it)