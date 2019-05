Tutto pronto per Il Miglio di Roma

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Il Miglio di Roma, gara di mezzofondo sui 1.609 mt, giunge alla 4/a edizione: ideato e organizzato da Atleticom, l'evento vuole ripristinare in chiave moderna la tradizione romana della Corsa dei Barberi che, sullo stesso percorso (la 'Via della Corsa'), per 4 secoli celebrava l'ultima domenica del Carnevale romano. Fiona May sarà la presentatrice dell'evento e testimonial della campagna StavoltaVoto.eu.

Promuovere la partecipazione alle prossime elezioni europee del 26: è con questo spirito che il Parlamento europeo e la rappresentanza della Commissione europea in Italia sono al fianco del Miglio di Roma. L'obiettivo delle staffette, in cui correranno la campionessa mondiale di ginnastica Vanessa Ferrari, l'ex pallavolista Luigi Mastrangelo e i volontari della campagna StavoltaVoto.eu, è di sensibilizzare i cittadini sull'importanza delle 'europee'. Le iscrizioni sono aperte ai primi 800 fino a giovedì 9 maggio (online www.ilmigliodiroma.com): 10 euro ciascuno la quota; 8 euro persona per gruppi di almeno 8.