Siri,farà dichiarazioni e darà memoria

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "In sede di presentazione spontanea del senatore Armando Siri verrà depositata una memoria difensiva per rappresentare in modo esaustivo e documentale i rapporti con Paolo Franco Arata". Lo afferma in una nota l'avvocato Fabio Pinelli, difensore del sottosegretario indagato per corruzione dalla Procura di Roma. "È pertanto del tutto inveritiero che tale scelta corrisponda ad un intento di sottrarsi al confronto con l'Autorità Giudiziaria, confronto del resto richiesto dallo stesso sottosegretario. Infatti, unitamente alla presentazione della memoria difensiva, il senatore Armando Siri renderà dichiarazioni e risponderà ad eventuali richieste di chiarimenti avanzate dai magistrati", conclude il penalista.