Una sagoma in cartone raffigurante il premier Giuseppe Conte 'ginnasta', appeso nella posizione della croce ad anelli giallo-verdi, attaccata ai fili della luce: è stata trovata trovata questa mattina in via del Governo Vecchio e segnalata da alcuni abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti i pompieri, per rimuoverla, e la polizia.

A Roma spunta la sagoma del premier Conte in versione ginnasta