Zingaretti, in 58 comuni biglietto unico

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "I trasporti nel Lazio fanno un salto di qualità importante: in 58 Comuni dell'area metropolitana di Roma ci sarà il biglietto unico, anche elettronico, e soprattutto c'è un investimento sulle nuove tecnologie per controllare di più gli orari e mettere i cittadini nelle condizioni, anche fuori Roma, di sapere dell'arrivo del mezzo pubblico". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presentando l'investimento di 5 milioni di euro di fondi europei per la bigliettazione elettronica e il centro di coordinamento dell'infomobilità. "Dopo aver investito sui mezzi del Cotral e rinnovato la flotta dei treni - ha spiegato ancora il governatore - ora interveniamo sulla qualità del servizio di un'area metropolitana molto parcellizzata, ma grazie allo sforzo della Regione e di tanti Comuni, migliorerà di molto la qualità del servizio per i cittadini. Basta con la frammentazione: biglietto unico e soprattutto certezza sull'arrivo dei mezzi".