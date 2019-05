Papa: 9 maggio riceve 500 rom e sinti

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Papa Francesco riceverà in Vaticano, giovedì 9 maggio, in mattinata, circa 500 rom e sinti, insieme agli operatori pastorali. Sarà un momento di preghiera, spiega Migrantes. Le comunità saranno accompagnati dal card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Saranno presenti anche il Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il card. Peter Kodwo Appiah Turkson, il vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card.

Angelo De Donatis, il Presidente della Commissione Cei per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes, il vescovo mons.

Guerino Di Tora.

La Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Cei, per la stessa giornata del 9 maggio, dalle 15.30 alle 18.00 presso l'Auditorium del Divino Amore a Roma, ha invitato la cittadinanza ad un incontro "per conoscere il popolo rom e sinto che vive in Italia condividendo con loro un momento di arricchimento culturale, di festa, di arte e di musica".