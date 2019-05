Nomadi:proteste a Roma per casa popolare

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Nuove proteste oggi a Casal Bruciato alla periferia est di Roma per l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia di nomadi. Circa 40 abitanti, insieme a militanti di Casapound, sono scesi in strada in via Sebastiano Satta. "E' stato assegnato un alloggio popolare che si è liberato da due settimane a un nucleo familiare di 14 nomadi provenienti dal campo de La Barbuta - spiega un referente di Casapound - Gli abitanti non li vogliono, hanno paura". E domani pomeriggio in zona potrebbe svolgersi una manifestazione di Casapound.