16enne ferito: carcere per la banda

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il gip di Tivoli ha confermato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere per i due maggiorenni fermati il 3 maggio scorso, assieme ad un minorenne, dai carabinieri in relazione al tentativo di rapina in una villetta di Monterotondo nel corso della quale è rimasto ferito un altro componente della banda, un ragazzo di 16 anni, di origine albanese, raggiunto da alcuni colpi sparati da Andrea Pulone, figlio del proprietario della abitazione. Il gip ha convalidato il fermo disponendo il carcere per Zoran Radoselievic, 19 anni di origine serba e Vasile Mattei, 34 anni cittadino romeno. La posizione del minore, affidato al centro di prima accoglienza di via Virgina Agnelli, è alla attenzione della procura minorile di Roma. I tre, davanti al pm, avevano ammesso di essere gli autori del tentato furto. Nei loro confronti l'accusa è di tentato furto pluriaggravato. A carico di Pulone la Procura, invece, contesta il reato di eccesso colposo di legittima difesa.