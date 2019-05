Open Bnl: Binaghi, è già incasso record

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "I dati dell'ultim'ora della biglietteria ci dicono che siamo già al +11% rispetto allo scorso anno, abbiamo raggiunto in queste ore l'incasso totale della prevendita finale dello scorso anno e mancano ancora 8 giorni, che in media valgono 100 mila euro al giorno. Mai a otto giorni dall'inizio del torneo avevamo incassato tanto: abbiamo già incassato 225 mila euro in più rispetto all'anno record 2017".

Lo rende noto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. "Abbiamo ancora posti liberi sul Centrale - ha aggiunto Binaghi - questo significa che la massima affluenza passa per gli altri campi e che la gente si sta evolvendo e non segue i grandi campioni ma si sta appassionando a tutto il torneo. Avremo tanti italiani in campo con ottime chance".