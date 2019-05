Morta a Ponte Sisto: pm,omicidio colposo

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - La Procura di Roma indaga per omicidio colposo a carico di ignoti in relazione alla morte di Imen Chatbouri, la donna tunisina di 37 anni trovata priva di vita ieri mattina sulla banchina del Tevere all'altezza di Ponte Sisto. Il pm ha affidato incarico per eseguire l'autopsia. Ieri, da una prima analisi esterna del cadavere, sono state individuate tumefazioni al volto compatibili con una caduta dall'alto.