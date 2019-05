Manuel:verso chiusura indagine ferimento

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Si avvia verso la chiusura l'indagine sul ferimento di Manuel Bortuzzo, avvenuto la notte tra il 2 e il 3 febbraio davanti ad un pub nel quartiere Axa di Roma per mano di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano. La procura è in procinto di completare l'atto di conclusioni delle indagine in cui si ipotizza nei confronti di due giovani di Acilia, attualmente detenuti a Rebibbia, i reati di tentato duplice omicidio aggravato da motivi abietti e futili, ricettazione, porto e detenzione abusivo d'arma e rissa. I colpi raggiunsero alla schiena il nuotatore, che era in compagnia della fidanzata, causandogli la paralisi degli arti inferiori. Entro pochi giorni verrà notificato l'atto, che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio, ai due indagati. "Aspetto di ricevere gli atti per valutare eventuali iniziative e di conoscere nel dettaglio le contestazioni della Procura", commenta l'avvocato Alessandro De Federicis, difensore di Marinelli e Bazzano.