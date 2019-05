Betoniera su auto e passanti: salgono a 5 i feriti

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Sono 5 i feriti dell'incidente di stamattina su via Casilina, dove una betoniera 'impazzita' ha travolto auto e passanti, trasportati in ospedale dal 118. Tra loro anche il conducente del mezzo. Non sarebbero in pericolo di vita. La polizia locale sta procedendo al sequestro della betoniera e degli altri veicoli coinvolti nell'incidente. (ANSA).