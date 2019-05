Violenza Viterbo, la vittima: 'Ho ancora paura di loro'

"Ho paura, ho ancora paura di loro e spero che restino in carcere". E' quanto ha detto al suo legale, l'avvocato Franco Taorchini, la vittima della violenza avvenuta il 12 aprile scorso a Viterbo da parte di due militanti di Casapound. "Siamo pronti ad affrontare un incidente probatorio per cristallizzare la denuncia, siamo tranquilli perché siamo nel giusto - prosegue il penalista-. La mia assistita teme di essere minacciata per rimangiarsi quanto raccontato. E' ancora molto scossa psicologicamente, è una situazione difficile da affrontare".

Proprio per il timore che la donna possa essere oggetto di minacce e pressioni per ritrattare la sua denuncia e in considerazione della paura manifestata dalla stessa vittima, la Procura di Viterbo sarebbe orientata ad ascoltare la donna in sede di incidente probatorio. In questo modo il racconto della vittima entrerebbe nel processo come prova acquisita.

La procura sta valutando di chiedere un incidente probatorio. Al momento le condizioni psicologiche della vittima restano precarie: è ancora sotto choc per quanto avvenuto. Gli inquirenti stanno quindi attendendo che la giovane si riprenda per procedere, eventualmente, con la richiesta al giudice per le indagini preliminari.