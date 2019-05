Stupro Viterbo:vittima, ho paura

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Ho paura, ho ancora paura di loro e spero che restino in carcere". E' quanto ha detto al suo legale, l'avvocato Franco Taorchini, la vittima della violenza avvenuta il 12 aprile scorso a Viterbo da parte di due militanti di Casapound. "Siamo pronti ad affrontare un incidente probatorio per cristallizzare la denuncia, siamo tranquilli perché siamo nel giusto - prosegue il penalista-. La mia assistita teme di essere minacciata per rimangiarsi quanto raccontato. E' ancora molto scossa psicologicamente, è una situazione difficile da affrontare".