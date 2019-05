Donna trovata morta sotto Ponte Sisto

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Una donna è stata trovata morta stamattina sotto ponte Sisto, al centro di Roma. A dare l'allarme una passante che ha segnalato la donna immobile con il volto tumefatto. Sul posto la polizia con la scientifica.

Secondo quanto si è appreso la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa. La donna è stata identificata. Si tratta di una tunisina di 36 anni con regolare permesso di soggiorno. Sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso.