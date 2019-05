Contest Premio Roma per rosa più bella

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Dopo la numerosa partecipazione dello scorso anno, torna il contest su Instagram #PremioRoma2019, il nuovo progetto del Premio internazionale che si svolge ogni anno al Roseto Comunale, giunto ormai alla 77ma edizione. Il concorso è rivolto espressamente ai residenti romani, di età superiore ai 18 anni, e l'obiettivo è creare un roseto virtuale e coinvolgere i cittadini nella narrazione fotografica della bellezza. Tema del contest "Petali di Roma". Possono essere fotografate rose ovunque, in diversi contesti, in un giardino, sul balcone di casa, in vaso o recise. L'obiettivo dell'Amministrazione è fare del roseto, che è già un vanto della città, un giardino senza confini. Gli autori saranno premiati ciascuno con l'invito per due persone alla serata di premiazione del concorso Premio Roma, prevista per il 18 maggio all'Aranciera di San Sisto a Porta Metronia; con l'esposizione della propria fotografia durante la serata e con la pubblicazione della foto sui canali social di Roma Capitale.