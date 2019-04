Ubriaco e drogato scappa ad alt, preso

(ANSA) - ROMA, 30 APR -Arrestato dai carabinieri un cittadino romeno di 27 anni per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello stato al termine di un inseguimento in cui guidava senza patente, ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti. Mentre viaggiava a forte velocità lungo la via Flaminia in direzione Roma, è stato notato dai militari che gli hanno intimato l'alt, ma l'uomo ha proseguito la corsa. Così è scattato l'inseguimento fino a via della Giustiniana dove ha terminato la corsa contro una gazzella dei carabinieri. Durante l'inseguimento l'uomo in più occasioni non ha esitato a colpire l'auto dei militari, cercando di farla finire fuori strada.