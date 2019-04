Tennis: a Monaco Berrettini avanza

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Esordio positivo per Matteo Berrettini nel "BMW Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 586.140 euro in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne romano, numero 37 Atp, ha sconfitto per 7-6(5) 6-3, in poco più di un'ora e mezza di partita, l'uzbeko Denis Istomin, numero 106 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Prossimo ostacolo per Berrettini - giovedì - il vincente del match tra il britannico Kyle Edmund, numero 22 Atp e quinta testa di serie del torneo, e lo statunitense Denis Kudla, numero 82 del ranking mondiale.