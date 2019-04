1 maggio: piano concerto,via cassonetti

(ANSA) - ROMA, 30 APR -Pronto il piano per il tradizionale concerto del primo maggio, organizzato da Cgil, Cisl e Uil a Roma e che si svolgerà come di consueto in piazza San Giovanni.

"Per motivi di sicurezza", come comunica la municipalizzata dei rifiuti Ama, è scattata la rimozione di circa 40 cassonetti dalle aree di piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Domenico Fontana, via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano. I contenitori verranno riposizionati nelle sedi abituali a partire da giovedì 2 maggio. "Per tutte le attività nell'area del concerto (compreso il pre e il post evento), Ama metterà in campo una task force dedicata composta complessivamente da oltre 130 operatori e 40 mezzi, che saranno assistiti da un'officina mobile. Presidi Ama saranno inoltre attivi nelle 5 aree di pre-filtraggio, dove saranno anche posizionati 25 cestoni getta-rifiuti 'a vista'.