Un consigliere comunale eletto con Casapound in un comune del viterbese è uno dei due arrestati per violenza sessuale di gruppo su una donna di 36 anni. L'uomo, assieme ad un'altra persona, avrebbe commesso gli abusi in un circolo privato a Viterbo di cui avevano la disponibilità esclusiva. La Polizia di Viterbo ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani.