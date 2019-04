Roma, 2000 atleti per 'Oratorio Cup' Csi

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Entusiasmo, allegria, divertimento, ma anche agonismo. Questi gli ingredienti della festa dello sport al CS Torraccia a Roma, in occasione della XIV edizione della ORATORIO CUP 2018/19, organizzata dal Centro Sportivo Italiano, che ha coinvolto 2000 atleti e 3000 persone al seguito delle squadre di parrocchie e oratori di Roma e provincia. Quest'anno la Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport ha allestito laboratori ludico-educativi per informare sui rischi delle sostanze dopanti, nell'ambito del progetto "Antidoping Green Seal" della UE. Soddisfatto Daniele Pasquini, presidente CSI Roma: "questa manifestazione sta crescendo e speriamo possano continuare a farlo perché stiamo vivendo un momento storico molto particolare in cui è sempre più difficile fare rete tra territorio, associazioni e istituzioni. Il CSI cerca con l'Oratorio Cup di far si che oratori e parrocchie tornino a essere avamposti sul territorio in cui sia possibile ricucire il tessuto sociale che oggi è completamente sfaldato".