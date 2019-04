L'ex romanista Juan si ritira a 40 anni

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Juan Silveira dos Santos, meglio conosciuto semplicemente come Juan, ha deciso di dire basta col calcio giocato; e lo ha fatto a 40 anni (li ha compiuti il primo febbraio scorso), dopo avere vinto il campionato carioca con la maglia del Flamengo. L'ex difensore della Roma, con la quale ha giocato fra il 2007 e il 2012, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, ha vinto in carriera due Coppa America con la maglia della Selecao. Juan, inoltre, ha partecipato a due fasi finali dei Mondiali:; nel 2006 in Germania e nel 2010 in Sudafrica. Fra le squadre di Juan anche il Bayer Leverkusen e l'Internacional di Porto Alegre.