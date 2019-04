Asylum Fest,tripudio di Horror e Fantasy

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Horror e Fantasy a 360 gradi, una full immersion di quattro giorni alle porte di Roma che oltre al cinema comprende teatro, letteratura, fumetti, mostre, giochi, street food per creare nel centro Italia "il più importante festival di genere". E' l'obiettivo di Asylum Fantastic Fest, la prima edizione dell'appuntamento organizzato dal 9 al 12 maggio a Valmontone, 40 chilometri a sud della capitale, per gli appassionati di universo noir, mistero, morti viventi e mondi fantastici. Proiezioni, esposizioni e incontri si snoderanno nello scenario del Palazzo Doria Pamphili, tra le volte affrescate dai grandi maestri del Seicento. La novità è che tutti gli eventi saranno gratuiti."Noi vogliamo proporre l'universo Horror e Fantasy nella sua globalità- spiega Claudio Miani, il promotore del Festival - Arriveranno ospiti come Ramsey Campbell, il più importante scrittore europeo di horror, o l'irlandese John Mc Crea, che è tra i disegnatori più titolati e il mago degli effetti speciali Sergio Stivaletti".