Fotografo hip-hop Oriol ospite a Kickit

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il fotografo e regista Estevan Oriol sarà ospite di Kickit, il primo market italiano della moda di strada che si terrà il prossimo 5 maggio dalle 10 alle 20 all'Atlantico di Roma. Fotografo street e regista, autore del libro 'This is Los Angeles', Estevan è stato definito l'anello di congiunzione tra i fotografi che a New York oltre quarant'anni fa hanno raccontato gli inizi dell'hip-hop ritraendone i protagonisti e quelli che poi hanno cominciato a scattare immagini delle persone a cui era rivolta quella musica.

Per più di vent'anni Oriol ha immortalato le diverse facce di Los Angeles, dalla realtà glamour di Hollywood a quella degli atleti famosi, degli artisti, delle celebrità e dei musicisti, alla controcultura delle gang. Oriol ha iniziato come buttafuori per club hip-hop e poi ha continuato nel mondo del rap come tour manager. Il libro di foto, di cui l'autore firmerà diverse copie, è un percorso di 200 pagine per esplorare la metropoli californiana immortalata in bianchi e neri molto carichi.