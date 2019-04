Roma: strade chiuse,domani spazio a bici

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Domani torna Via Libera, la rete ciclopedonale che attraverserà Roma con strade interamente o parzialmente chiuse al traffico ed eventi ispirati allo sport e alla sostenibilità. Dalle 10 alle 19 saranno vietate al transito, alcune strade tra le quali via Veneto (chiusa interamente da via Boncompagni a largo Federico Fellini), via Bissolati (interamente pedonalizzata), via XX Settembre (pedonalizzata da porta Pia a largo Santa Susanna). Viale Regina Elena (parzialmente pedonalizzata da piazzale del Verano a viale dell'Università), piazzale del Verano (parzialmente pedonalizzato), via Tiburtina (pedonalizzata tra piazzale Tiburtino a via dei Reti). E poi anche via dei Fori Imperiali, piazza Venezia (parzialmente pedonalizzata, la circolazione sarà a doppio senso sul lato di palazzo Venezia). Tutte pedonali via del Corso, via Cola di Rienzo, ponte Regina Margherita. Deviate le linee di bus. Il calendario aggiornato degli eventi si può consultare su muoversiaroma.it e romamobilita.it.