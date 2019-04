Roma: El Shaarawy, ora testa a Champions

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Sto trovando molta continuità e di questo sono contentissimo. Mi trovo molto bene qui, ma come già ho detto alla società, parleremo di tutto quanto a fine stagione. Adesso è il momento di concentrarci sul presente e sulla qualificazione Champions". Così Stephan El Shaarawy alla vigilia di Roma-Cagliari. A caccia del pass per l'Europa nobile infatti non c'è solo la Roma. "Sicuramente sei o sette squadre in lotta è una cosa inaspettata sì, ma non troppo". Una battuta su Dzeko: "Ci stiamo trovando molto bene in questo periodo. Edin è un giocatore che vuole mettersi a disposizione del gruppo.

Quello che è successo anche nello spogliatoio è un capitolo chiuso - ricordando il diverbio a Ferrara -. Ci sta il nervosismo. Abbiamo bisogno più che mai dell'aiuto reciproco.

Ranieri? Ci sta chiedendo lavoro e sacrificio. Ultimamente sto giocando più dietro perché il mister chiede grande concentrazione. Ci ha dato compattezza di squadra. E' un allenatore saggio e pragmatico e lo stiamo seguendo".