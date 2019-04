Rogo in un canneto, denunciato piromane

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Individuato dalla polizia locale il presunto responsabile di un incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio in un canneto su Lungotevere di Pietra Papa, arrivando a costeggiare un centro sportivo. Questa mattina un intervento del Pics (Pronto Intervento Centro Storico) della polizia locale ha permesso di individuarlo. Si tratta di un romeno 41 anni che è stato denunciato per incendio doloso e occupazione abusiva di area demaniale. Gli agenti hanno proceduto al fermo per identificazione e alla denuncia per occupazione abusiva di area demaniale nei confronti di altre 13 persone, individuate in un insediamento sorto a poca distanza e subito sgomberato. Ai presenti - rende noto la polizia locale - è stata offerta assistenza alloggiativa da parte della Sala Operativa Sociale, che è stata rifiutata da tutti.