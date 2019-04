Lazio: doppio infortunio per Milinkovic

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Doppia distorsione per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio ha svolto alla clinica Paideia gli accertamenti dopo l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo nella semifinale di Coppa Italia con il Milan e il riscontro dei medici biancocelesti parla di una "doppia distorsione al ginocchio e alla caviglia". Una tegola per Simone Inzaghi in vista del finale di campionato in cui la Lazio è chiamata a tentare la corsa alla Champions.

Il serbo non sarebbe comunque potuto scendere in campo al prossimo turno con la Sampdoria per via della squalifica subita a seguito dell'espulsione diretta con il Chievo. "Speriamo di tornare per la finale di Coppa Italia", si è lasciato andare il giocatore prima di sottoporsi agli esami.