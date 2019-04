Tenta violentare donna in auto,arrestato

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Ha tentato di violentare una donna ferma in auto a Roma, ma è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale. E' accaduto la mattina di Pasquetta quando in via della Giustiniana una donna seduta in macchina in attesa del marito che si era allontanato per qualche minuto è stata avvicinata da un giovane con i pantaloni abbassati che l'ha bloccata tentando di violentarla. Fortunatamente è ritornato il marito che è intervenuto in suo aiuto e ha inseguito l'aggressore mentre la donna dava l'allarme al 112. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Reparto Volanti che hanno bloccato il giovane che si era nascosto in un palazzo di una strada vicina. Il 21enne di origine salvadoregna è stato arrestato per violenza sessuale.